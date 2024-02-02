Пожар в колонии в Соликамске ликвидирован

Пожар, разгоревшийся в производственном здании на территории исправительной колонии в Соликамске Пермского края, ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар на площади 1200 квадратных метров разгорелся в ИК-9 в Соликамске. Видео © SHOT

"В Соликамске пожар случился на производственном участке. Был задымлён второй этаж, также огнеборцами ведомства были обнаружены скрытые очаги пламени на чердаке. Огонь на 1200 квадратных метрах потушили 45 специалистов и 14 единиц техники", — рассказали в ведомстве.