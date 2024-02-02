Почти 300 человек пострадало из-за мощнейшего взрыва на заправке в Кении
Standard: В Кении из-за взрыва и пожара на заправке пострадало почти 300 человек
В кенийском городе Найроби накануне произошёл инцидент, в результате которого пострадало почти 300 человек и двое погибли. Как передаёт местная газета Standard со ссылкой на городские власти, там взорвалась автозаправка.
По данным издания, происшествие случилось незадолго до полуночи в минувший четверг, 1 февраля. После взрыва начался крупный пожар, который распространился на находящиеся рядом строения.
В настоящее время, как сообщает Кенийская организация Красного Креста, насчитывается 298 пострадавших, из которых 271 человек был госпитализирован. Аварийно-спасательные службы продолжают устранять последствия ЧП, причины которого на данный момент не известны.
Недавно Лайф писал, что на контрольно-пропускном пункте на границе Кении и Сомали произошёл взрыв заминированной повозки. Сообщалось, что погиб один кенийский полицейский, ещё четверо ранены.
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