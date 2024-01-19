AP: Заминированная повозка с ослами взорвалась на границе Кении и Сомали
Взрыв заминированной повозки произошёл на контрольно-пропускном пункте на границе Кении и Сомали. Как сообщает агентство Associated Press, погиб один кенийский полицейский, ещё четверо ранены.
По данным правоохранителей страны, запряжённая двумя ослами и управляемая одним человеком повозка прошла сомалийский КПП Була-Хава и въехала на территорию Кении, где была остановлена для проверки груза. При виде сотрудников возница соскочил и побежал обратно в Сомали, когда и произошла детонация. В результате на пограничном посту в округе Мандера произошёл сильный пожар.
Позднее возницу арестовала сомалийская полиция. Служба безопасности Мандеры ведёт переговоры с правоохранителями Була-Хава о его передаче кенийским властям.
Ответственность за нападение никто на себя не взял, но подозрения падают на исламистскую группировку "Аш-шабаб"*, тесно связанную с "Аль-Каидой"*.
Ранее Лайф писал, что США задумали срочно разместить дроны в трёх странах Африки. Причиной называлась борьба с исламистскими боевиками.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению суда.
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