Среди взятых в плен пилотов вертолёта ООН в Сомали оказались четверо украинцев

Четыре гражданина Украины находятся в плену у боевиков группировки "Аш-шабаб"* в Сомали. Они были членами экипажа вертолёта ООН, на который напали террористы, сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

"МИД Украины подтверждает захват четырёх украинцев на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам. Наши граждане были членами экипажа вертолёта миссии ООН в Сомали, который потерпел крушение. Их личности установлены", — написал он на своей странице в "Фейсбуке"**.

Он также рассказал, что вертолёт принадлежит украинской частной компании, которая выполняла заказ ООН. Кроме того, помимо украинцев на борту находились ещё пять иностранцев.

Ранее Лайф писал, что в Сомали был убит один из пассажиров захваченного террористами вертолёта ООН, а другие были взяты в заложники. Ответственность за это нападение на себя взяли члены сомалийской радикальной исламистской группировки "Аш-шабаб"* ("Движение молодых моджахедов").