В Сомали боевики "Аш-шабаб"* убили пассажира вертолёта ООН и взяли заложников

В Сомали был убит один из пассажиров захваченного террористами вертолёта ООН, а другие были взяты в заложники. Как передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на главу Министерства внутренней безопасности региона Галмудуг Мохамеда Абди Адана, ответственность за это нападение на себя взяли члены сомалийской радикальной исламистской группировки "Аш-шабаб"* ("Движение молодых моджахедов").

По словам высокопоставленного чиновника, всего на борту воздушного судна находилось семь человек, двое из которых смогли сбежать с оружием. Также сообщается, что один из пытавшихся сбежать был убит боевиками. По данным некоторых зарубежных изданий, этот вертолёт ООН перевозил медикаменты и на тот момент держал курс из города Беледуэйне, расположенного в центральной части африканской страны, в город Висил.

"Боевики взяли в заложники оставшихся после падения вертолёта людей", — рассказал собеседник информагентства.

Ранее Лайф писал, что в сентябре прошлого года группировка "Аш-шабаб"* вступила в бой с военнослужащими из соседней страны. Тогда на западе Сомали, в районе города Раб-Дхуре, произошёл бой между террористами и войсками Эфиопии. Стоит отметить, что эта радикальная исламистская группировка, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведёт вооружённое противостояние против официальных властей африканской страны и препятствует гуманитарной деятельности международных организаций.