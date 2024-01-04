США задумали срочно разместить дроны в трёх странах Африки
WSJ: США планируют размещать дроны на аэродромах в странах Африки
США намерены разместить дроны на аэродромах трёх стран Африки, причиной называется борьба с исламистскими боевиками. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и африканских чиновников.
"США проводят предварительные переговоры о разрешении американским невооружённым разведывательным дронам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине", — говорится в сообщении.
По информации газеты, с помощью беспилотников американские военные планируют следить за передвижением боевиков в регионе, передавая информацию местным силам.
Напомним, что летом прошлого года военные Нигера свергли профранцузского президента Мохамеда Базума, денонсировали соглашения с Парижем, запретили экспортировать туда уран, золото, потребовали от посла покинуть страну и призвали Францию вывести свой воинский контингент. В ответ на переворот страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, так как переговоры провалились. А Буркина-Фасо и Мали, наоборот, вступились за Нигер. О начале вывода французских войск из Нигера стало известно в первых числах октября этого года. В декабре же МИД страны сообщил о расторжении договора о пребывании миссии Евросоюза.
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