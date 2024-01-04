США задумали срочно разместить дроны в трёх странах Африки

США намерены разместить дроны на аэродромах трёх стран Африки, причиной называется борьба с исламистскими боевиками. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и африканских чиновников.

"США проводят предварительные переговоры о разрешении американским невооружённым разведывательным дронам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине", — говорится в сообщении.