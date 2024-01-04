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4 января, 07:31

США задумали срочно разместить дроны в трёх странах Африки

WSJ: США планируют размещать дроны на аэродромах в странах Африки

США намерены разместить дроны на аэродромах трёх стран Африки, причиной называется борьба с исламистскими боевиками. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и африканских чиновников.

"США проводят предварительные переговоры о разрешении американским невооружённым разведывательным дронам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине", — говорится в сообщении.

По информации газеты, с помощью беспилотников американские военные планируют следить за передвижением боевиков в регионе, передавая информацию местным силам.

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Напомним, что летом прошлого года военные Нигера свергли профранцузского президента Мохамеда Базума, денонсировали соглашения с Парижем, запретили экспортировать туда уран, золото, потребовали от посла покинуть страну и призвали Францию вывести свой воинский контингент. В ответ на переворот страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, так как переговоры провалились. А Буркина-Фасо и Мали, наоборот, вступились за Нигер. О начале вывода французских войск из Нигера стало известно в первых числах октября этого года. В декабре же МИД страны сообщил о расторжении договора о пребывании миссии Евросоюза.

Обложка ©

Unsplash / Fabrizio Conti

Ян Поланин
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