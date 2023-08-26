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26 августа, 01:08

Мятежники в Нигере уточнили, кого из послов на самом деле выдворяют из страны

Мятежники Нигера опровергли слухи о выдворении послов Германии и США

Информация о якобы решении властей Нигера выдворить из страны послов Германии, США и Нигерии не соответствует действительности. Так на распространяемые западными СМИ слухи отреагировали пришедшие к власти мятежники, сообщил телеканал Al Hadath.

По словам советника главы сформированного в Ниамее Национального совета спасения родины, требование покинуть страну в течение 48 часов было предъявлено лишь французскому послу Сильвену Итте. Его коллеги из США и ФРГ высылке не подвергаются.

Ранее Agence France-Presse сообщало, что главы американского и немецкого диппредставительств в Ниамее должны покинуть Нигер вслед за своим французским коллегой. Однако позже агентство назвало эту информацию недостоверной и удалило её.

В Нигере прошла акция с требованием вывести войска Франции

В Нигере прошла акция с требованием вывести войска Франции

На требование мятежников к Сильвену Итте уже отреагировало Министерство иностранных дел Франции. В ведомстве действия новых властей Нигера назвали неправомерными, отказавшись следовать полученным инструкциям.

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ТАСС / ISSIFOU DJIBO

Илья Пушкарев
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