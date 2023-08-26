Регион

Уведомления отключены

25 августа, 21:41

В Париже отвергли требование нигерийских мятежников к послу

МИД Франции отклонил требование мятежников к послу республики покинуть Нигер

Министерство иностранных дел Франции отреагировало на требование нигерийских мятежников, которые призвали посла республики в Ниамее Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов. Внешнеполитическое ведомство отклонило запрос, назвав действия новых властей африканского государства неправомерными.

"Франция приняла к сведению требование мятежников. Мятежники не имеют права выдвигать подобное требование, агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера", — цитирует заявление МИД Agence France-Presse.

МИД Нигера дал французскому послу 48 часов на то, чтобы покинуть страну

МИД Нигера дал французскому послу 48 часов на то, чтобы покинуть страну

Между тем 25 августа рядом с французской военной базой в столице Нигера прошла массовая акция протеста. Участники митинга требовали полного вывода контингента иностранных войск с территории африканского государства.

Обложка ©

Wikipedia / Guilhem Vellut

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Нигер
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров