В Париже отвергли требование нигерийских мятежников к послу

Министерство иностранных дел Франции отреагировало на требование нигерийских мятежников, которые призвали посла республики в Ниамее Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов. Внешнеполитическое ведомство отклонило запрос, назвав действия новых властей африканского государства неправомерными.

"Франция приняла к сведению требование мятежников. Мятежники не имеют права выдвигать подобное требование, агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера", — цитирует заявление МИД Agence France-Presse.

МИД Нигера дал французскому послу 48 часов на то, чтобы покинуть страну

Между тем 25 августа рядом с французской военной базой в столице Нигера прошла массовая акция протеста. Участники митинга требовали полного вывода контингента иностранных войск с территории африканского государства.