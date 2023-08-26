В Париже отвергли требование нигерийских мятежников к послу
МИД Франции отклонил требование мятежников к послу республики покинуть Нигер
Министерство иностранных дел Франции отреагировало на требование нигерийских мятежников, которые призвали посла республики в Ниамее Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов. Внешнеполитическое ведомство отклонило запрос, назвав действия новых властей африканского государства неправомерными.
"Франция приняла к сведению требование мятежников. Мятежники не имеют права выдвигать подобное требование, агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера", — цитирует заявление МИД Agence France-Presse.
Между тем 25 августа рядом с французской военной базой в столице Нигера прошла массовая акция протеста. Участники митинга требовали полного вывода контингента иностранных войск с территории африканского государства.
Wikipedia / Guilhem Vellut