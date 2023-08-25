В Нигере прошла акция с требованием вывести войска Франции

Участники нигерского объединения "Движение за свободу и достоинство" организовали акцию перед французской военной базой в Ниамее, требуя полного вывода войск страны со своей территории.

"Мы сегодня собрались здесь, перед французской военной базой в Ниамее, чтобы потребовать окончательного и безусловного выхода неоколониальной французской армии из нашей страны", — цитирует РИА "Новости" главу движения Мустафу Буламина.