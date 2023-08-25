В Нигере прошла акция с требованием вывести войска Франции
Участники нигерского объединения "Движение за свободу и достоинство" организовали акцию перед французской военной базой в Ниамее, требуя полного вывода войск страны со своей территории.
"Мы сегодня собрались здесь, перед французской военной базой в Ниамее, чтобы потребовать окончательного и безусловного выхода неоколониальной французской армии из нашей страны", — цитирует РИА "Новости" главу движения Мустафу Буламина.
Как заявил предводитель участников акции, Нигер оборвал все военные отношения с Парижем, поэтому у французских военных нет повода сохранять свой контингент в стране. На этом основании "Движение за свободу и достоинство" призвало президента Франции Эмманюэля Макрона проявить здравый смысл.
Напомним, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли главу Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией и запретили экспортировать туда уран и золото. После этого Экономическое сообщество стран Западной Африки выразило готовность к военной интервенции в Нигер в случае провала возврата прежней власти дипломатией. Миссия ЭКОВАС 19 августа прилетела в Нигер на переговоры с мятежниками, но диалога не получилось. Из-за угрозы вторжения в Нигере объявили добровольную мобилизацию. А 25 августа мятежники согласились пустить на свою территорию подкрепление из военных Мали и Буркина-Фасо.
ТАСС / AP / Sam Mednick