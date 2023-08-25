Регион

Уведомления отключены

25 августа, 04:50

Нигер озвучил отчаянный план действий в случае нападения на страну

AFP: Нигер разместит у себя военных Мали и Буркина-Фасо, если на страну нападут

Мятежники, захватившие власть в Нигере, готовы пустить на свою территорию военных из Мали и Буркина-Фасо, если произойдёт иностранное вторжение, пишет агентство AFP.

Главы МИД на встрече с новым лидером Нигера генералом Абдурахманом Тчиани дали своё согласие на ввод военных, сообщается в заявлении, представленном общественности по итогам встречи.

Афросоюз приостановил членство Нигера до восстановления конституционного порядка

Афросоюз приостановил членство Нигера до восстановления конституционного порядка

Напомним, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли главу Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией и запретили экспортировать французам уран и золото. После этого Экономическое сообщество стран Западной Африки выразило готовность к военной интервенции в Нигер, но только если дипломатические усилия не будут успешными. Позднее пресса выяснила, что переговоры ЭКОВАС и мятежников в Нигере провалились. В итоге власти Нигера объявили добровольную мобилизацию.

Обложка ©

ТАСС / Sam Mednick

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Нигер
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров