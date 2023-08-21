Власти Нигера объявили добровольную мобилизацию, опасаясь вторжения

В Нигере свыше 50 тысяч человек вступили в народное ополчение по призыву властей. Об этом сообщил местный проправительственный портал Lesahel.

По словам одного из организаторов инициативы под названием "Мобилизация молодёжи в поддержку Отечества" Юнусса Хима, реальное число желающих встать на защиту Нигера в случае возможной военной интервенции со стороны других стран превысило все ожидания.