Власти Нигера объявили добровольную мобилизацию, опасаясь вторжения
Более 50 тысяч человек вступили в народное ополчение по призыву властей Нигера
В Нигере свыше 50 тысяч человек вступили в народное ополчение по призыву властей. Об этом сообщил местный проправительственный портал Lesahel.
По словам одного из организаторов инициативы под названием "Мобилизация молодёжи в поддержку Отечества" Юнусса Хима, реальное число желающих встать на защиту Нигера в случае возможной военной интервенции со стороны других стран превысило все ожидания.
Он отметил, что при всех расчётах было сложно представить, что в мобилизации примет участие такое количество людей. Из-за такого наплыва желающих даже пришлось приостановить набор в ополчение.
Напомним, в результате военного переворота в Нигере 26 июля мятежники свергли президента Мохамеда Базума, его место занял генерал Абдурахман Тчиани. Захватившие страну денонсировали военные соглашения с Францией и запретили поставки урана и золота. При этом страны ЭКОВАС заявили, что вправе вмешаться в конфликт с целью восстановить прежнюю власть. Соседи Нигера решили направить делегацию для переговоров, 19 августа она прибыла в столицу Ниамей, однако переговоры получились провальными. В ходе них генерал Тчиани заявил об угрозе нападения французской армии на Нигер.
ТАСС / EPA / ISSIFOU DJIBO