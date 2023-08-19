Миссия ЭКОВАС прилетела в Нигер на переговоры с мятежниками
AFP: Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера Ниамей
В столицу Нигера Ниамей прибыла делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом со ссылкой на источники сообщает AFP.
Близкие к ЭКОВАС и отстранённому от власти президенту Нигера Мохамеду Базуму инсайдеры заявили AFP, что самолёт с посланниками уже приземлился в аэропорту Ниамея. Это произошло в 13:00 по местному времени (15:00 мск).
Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Базума и почти сразу денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. 12 августа в ЭКОВАС заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела страны. А сегодня стало известно, что ЭКОВАС направит миссию в Нигер для переговоров с мятежниками.
ТАСС / ЕРА / CHRISTIAN THOMPSON