Миссия ЭКОВАС прилетела в Нигер на переговоры с мятежниками

В столицу Нигера Ниамей прибыла делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом со ссылкой на источники сообщает AFP.

Близкие к ЭКОВАС и отстранённому от власти президенту Нигера Мохамеду Базуму инсайдеры заявили AFP, что самолёт с посланниками уже приземлился в аэропорту Ниамея. Это произошло в 13:00 по местному времени (15:00 мск).