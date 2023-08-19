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19 августа, 13:03

Миссия ЭКОВАС прилетела в Нигер на переговоры с мятежниками

AFP: Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера Ниамей

В столицу Нигера Ниамей прибыла делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом со ссылкой на источники сообщает AFP.

Близкие к ЭКОВАС и отстранённому от власти президенту Нигера Мохамеду Базуму инсайдеры заявили AFP, что самолёт с посланниками уже приземлился в аэропорту Ниамея. Это произошло в 13:00 по местному времени (15:00 мск).

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Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Базума и почти сразу денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. 12 августа в ЭКОВАС заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела страны. А сегодня стало известно, что ЭКОВАС направит миссию в Нигер для переговоров с мятежниками.

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ТАСС / ЕРА / CHRISTIAN THOMPSON

Юрий Лысенко
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