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19 августа, 10:19

Мятежники в Нигере обвинили международные СМИ в дезинформации о смещённом президенте

Миссия ООН встретилась с мятежниками в Нигере

С пришедшими к власти в Нигере военными встретилась миссия ООН. Её возглавил спецпредставитель генсека по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао, сообщает радиостанция RFI.

Встречу провели в офисе премьер-министра, которого назначили мятежники. Уточняется, что переговоры были длительными. Военные осудили экономические санкции, которые ввели против Нигера.

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Они также обвинили международные СМИ в дезинформации о смещённом президенте Мохамеде Базуме. По их словам, с ним хорошо обращаются и обеспечивают питанием. Предполагается, что переговоры ООН и мятежников продолжатся.

Напомним, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума. Там выступили за отказ от сотрудничества с Францией и денонсировали военные соглашения с этой страной, а также приостановили отправку туда урана и золота. В ЭКОВАС уже определились с датой военного вмешательства в Нигер.

Обложка ©

ТАСС / АР / Sam Mednick

Илья Суриков
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