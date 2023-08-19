Мятежники в Нигере обвинили международные СМИ в дезинформации о смещённом президенте
Миссия ООН встретилась с мятежниками в Нигере
С пришедшими к власти в Нигере военными встретилась миссия ООН. Её возглавил спецпредставитель генсека по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао, сообщает радиостанция RFI.
Встречу провели в офисе премьер-министра, которого назначили мятежники. Уточняется, что переговоры были длительными. Военные осудили экономические санкции, которые ввели против Нигера.
Они также обвинили международные СМИ в дезинформации о смещённом президенте Мохамеде Базуме. По их словам, с ним хорошо обращаются и обеспечивают питанием. Предполагается, что переговоры ООН и мятежников продолжатся.
Напомним, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума. Там выступили за отказ от сотрудничества с Францией и денонсировали военные соглашения с этой страной, а также приостановили отправку туда урана и золота. В ЭКОВАС уже определились с датой военного вмешательства в Нигер.
ТАСС / АР / Sam Mednick