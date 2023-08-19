Мятежники в Нигере обвинили международные СМИ в дезинформации о смещённом президенте

С пришедшими к власти в Нигере военными встретилась миссия ООН. Её возглавил спецпредставитель генсека по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао, сообщает радиостанция RFI.

Встречу провели в офисе премьер-министра, которого назначили мятежники. Уточняется, что переговоры были длительными. Военные осудили экономические санкции, которые ввели против Нигера.