Новый премьер Нигера выступил против ухода Франции из страны

Французские военные не должны уходить из страны. Об этом заявил назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн. Вместе с тем он обвинил французских чиновников в снисходительности.

"Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали", — пояснил Зейн в интервью The New York Times.