Новый премьер Нигера выступил против ухода Франции из страны
NYT: Новый премьер Нигера Зейн против того, чтобы Франция покинула страну
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн. Обложка © Wikipedia / IMF Staff Photograph / Ryan Rayburn
Французские военные не должны уходить из страны. Об этом заявил назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн. Вместе с тем он обвинил французских чиновников в снисходительности.
"Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали", — пояснил Зейн в интервью The New York Times.
Также, по его словам, в будущем наступит момент, когда Ниамей осуществит оценку военного партнёрства с США. Зейн одобрительно отнёсся к "чрезвычайно разумной позиции" Вашингтона, призывавшего к урегулированию конфликта методом дипломатии. Также он пообещал не причинять вред задержанному президенту Мохамеду Базуму, подчеркнув, что в Нигере нет традиции насилия.
Напомним, ранее в Нигере после госпереворота и свержения президента Мохамеда Базума выступили за полный отказ от сотрудничества с Францией и денонсировали военные соглашения с Парижем, а также приостановили отправку туда урана и золота. Теперь на территорию республики могут вторгнуться соседние страны, желающие "восстановить конституционный порядок". Они уже назначили дату.