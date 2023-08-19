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19 августа, 02:24

Новый премьер Нигера выступил против ухода Франции из страны

NYT: Новый премьер Нигера Зейн против того, чтобы Франция покинула страну

<p>Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ali_Lamine_Zeine,_IMF_2008.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / IMF Staff Photograph / Ryan Rayburn</p>

Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн. Обложка © Wikipedia / IMF Staff Photograph / Ryan Rayburn

Французские военные не должны уходить из страны. Об этом заявил назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн. Вместе с тем он обвинил французских чиновников в снисходительности.

"Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали", — пояснил Зейн в интервью The New York Times.

Также, по его словам, в будущем наступит момент, когда Ниамей осуществит оценку военного партнёрства с США. Зейн одобрительно отнёсся к "чрезвычайно разумной позиции" Вашингтона, призывавшего к урегулированию конфликта методом дипломатии. Также он пообещал не причинять вред задержанному президенту Мохамеду Базуму, подчеркнув, что в Нигере нет традиции насилия.

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Напомним, ранее в Нигере после госпереворота и свержения президента Мохамеда Базума выступили за полный отказ от сотрудничества с Францией и денонсировали военные соглашения с Парижем, а также приостановили отправку туда урана и золота. Теперь на территорию республики могут вторгнуться соседние страны, желающие "восстановить конституционный порядок". Они уже назначили дату.

Анатолий Симоненко
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