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18 августа, 18:52

Соседи Нигера назначили дату вторжения в эту страну

В ЭКОВАС определились с датой военного вмешательства в Нигер

Дата военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер определена. Такое заявление сделал комиссар по вопросам мира и безопасности организации Абдель-Фатау Мусах.

"Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем её объявлять", — приводит Al Jazeera его слова, которые он произнёс по итогам встречи в Аккре начальников генштабов вооружённых сил стран сообщества.

Абдель-Фатау Мусах заверил, что вмешательство в ситуацию в Нигере будет носить краткосрочный характер и будет направлено на восстановление конституционного порядка в этом государстве. Начальники генштабов ЭКОВАС согласовали план военной операции.

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Лайф напоминает: военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума. 12 августа в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела страны.

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ТАСС / EPA / CHRISTIAN THOMPSON

Никита Осипов
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