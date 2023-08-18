Соседи Нигера назначили дату вторжения в эту страну
В ЭКОВАС определились с датой военного вмешательства в Нигер
Дата военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер определена. Такое заявление сделал комиссар по вопросам мира и безопасности организации Абдель-Фатау Мусах.
"Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем её объявлять", — приводит Al Jazeera его слова, которые он произнёс по итогам встречи в Аккре начальников генштабов вооружённых сил стран сообщества.
Абдель-Фатау Мусах заверил, что вмешательство в ситуацию в Нигере будет носить краткосрочный характер и будет направлено на восстановление конституционного порядка в этом государстве. Начальники генштабов ЭКОВАС согласовали план военной операции.
Лайф напоминает: военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума. 12 августа в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела страны.
ТАСС / EPA / CHRISTIAN THOMPSON