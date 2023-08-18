Соседи Нигера назначили дату вторжения в эту страну

Дата военного вмешательства сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер определена. Такое заявление сделал комиссар по вопросам мира и безопасности организации Абдель-Фатау Мусах.

"Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем её объявлять", — приводит Al Jazeera его слова, которые он произнёс по итогам встречи в Аккре начальников генштабов вооружённых сил стран сообщества.