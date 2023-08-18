ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа

Министры иностранных дел стран – участниц Евросоюза обсудят на неформальной встрече 31 августа в Толедо (Испания) санкции против Нигера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

"Верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель представит свои предложения по введению санкций в отношении лиц, устроивших переворот в Нигере и назначенных ими нелегитимных представителей руководства страны", — говорится в сообщении.

Вместе с тем главы МИД обсудят возможную поддержку, которую ЕС может оказать членам Экономического сообщества стран Западной Африки для осуществления военной интервенции в Нигер. Кроме того, будет выслушана позиция Франции, поддерживающей тесные отношения с регионом. Дипломат заверил, что министры 31 августа совершенно точно договорятся насчёт санкций.