ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа
Министры иностранных дел стран – участниц Евросоюза обсудят на неформальной встрече 31 августа в Толедо (Испания) санкции против Нигера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.
"Верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель представит свои предложения по введению санкций в отношении лиц, устроивших переворот в Нигере и назначенных ими нелегитимных представителей руководства страны", — говорится в сообщении.
Вместе с тем главы МИД обсудят возможную поддержку, которую ЕС может оказать членам Экономического сообщества стран Западной Африки для осуществления военной интервенции в Нигер. Кроме того, будет выслушана позиция Франции, поддерживающей тесные отношения с регионом. Дипломат заверил, что министры 31 августа совершенно точно договорятся насчёт санкций.
"Что касается форм поддержки действий ЭКОВАС, то здесь пока мяч на стороне игроков из региона, которые должны определиться с параметрами операции и сформулировать свой запрос к странам ЕС", — добавил дипломат.
Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. При этом 12 августа в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела страны.
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