ЭКОВАС заявило о готовности к интервенции в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило о готовности к военной интервенции в Нигер, но в случае, если дипломатические усилия не увенчаются успехом. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах.