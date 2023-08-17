ЭКОВАС заявило о готовности к интервенции в Нигер
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило о готовности к военной интервенции в Нигер, но в случае, если дипломатические усилия не увенчаются успехом. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах.
"Объединённый контингент ЭКОВАС готов к военному вмешательству в [ситуацию] в Нигере, если дипломатические усилия потерпят фиаско", — цитирует Мусаха телеканал Al Jazeera.
При этом он подчеркнул, что конституционный строй в Нигере будет восстановлен "всеми доступными средствами".
Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. При этом 12 августа в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела страны.
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