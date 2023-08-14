Нигерийские мятежники согласились провести переговоры с ЭКОВАС
Al Jazeera: Мятежники в Нигере готовы к переговорам с ЭКОВАС
Нигерийские военные, совершившие госпереворот, заявили о готовности к переговорам с представителями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом информировал телеканал Al Jazeera.
Премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн, назначенный Национальным советом спасения Родины, сообщил, что новое руководство страны "с оптимизмом" ожидает начала переговоров в течение ближайших дней.
Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. При этом 12 августа в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела страны.
AP / ТАСС