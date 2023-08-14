Мятежники в Нигере хотят судить за госизмену свергнутого президента
Al Jazeera: Мятежники в Нигере намерены судить президента Базуму за госизмену
Организованный мятежниками в Нигере военный совет планирует предъявить свергнутому президенту Мохамеду Базуму обвинения в госизмене. Об этом информирует телеканал Al Jazeera.
"Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности", — приводит телеканал заявление мятежников.
Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. Сам же Базум не собирается добровольно покидать пост.