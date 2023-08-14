Мятежники в Нигере хотят судить за госизмену свергнутого президента

Организованный мятежниками в Нигере военный совет планирует предъявить свергнутому президенту Мохамеду Базуму обвинения в госизмене. Об этом информирует телеканал Al Jazeera.

"Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности", — приводит телеканал заявление мятежников.