Франция и США повздорили из-за Нигера, узнали СМИ

Франция и США находятся в натянутых отношениях из-за того, что Вашингтон пытался взаимодействовать с новыми военными властями Нигера, против чего выступил Париж. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников стран.

"Возможно, для того, чтобы избежать кровопролития, США быстро захотели поговорить с путчистами. Может быть, лучше было бы обеспечить какие-либо условия или гарантии, прежде чем открывать эти каналы", — цитирует издание французского чиновника, знакомого с ситуацией в Нигере.

По мнению другого, американского чиновника, часть союзников остались недовольны из-за поездки заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в Нигер, однако лично собеседеник издания поддержал попытку переговоров. Также гражданин США Али Эль-Хуссейни, имеющий связи среди мятежников, заявил, новые военные руководители африканской республики не доверяют французским чиновникам, так как последние ведут себя, будто их "не существует". А вот поведение Вашингтона в отношении сегодняшнего руководства Нигера менее высокомерно. Издание отмечает, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома не стал отрицать напряжённость между Францией и США по этому вопросу, однако отметил, что стороны всё ещё находятся в "тесной координации".