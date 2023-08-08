Поехав на переговоры с нигерскими путчистами и пытавшись договориться с ними, замгоссекретаря США Виктория Нуланд ошиблась, потому что такого "бананового режима", как на Украине, нигде больше не существует. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти", — написала она в своём телеграм-канале.

Говоря о "булочках", Мария Захарова, по всей видимости, имеет в виду знаменитое "печенье Нуланд". Так, во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году Нуланд отметилась общением с протестующими и раздачей им печенья.