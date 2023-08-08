"Положить булочек и обдурить": Захарова рассказала, почему с Нигером у Нуланд не получится, как с Украиной
Захарова заявила, что у Нуланд не получится склонить Нигер
Поехав на переговоры с нигерскими путчистами и пытавшись договориться с ними, замгоссекретаря США Виктория Нуланд ошиблась, потому что такого "бананового режима", как на Украине, нигде больше не существует. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти", — написала она в своём телеграм-канале.
Говоря о "булочках", Мария Захарова, по всей видимости, имеет в виду знаменитое "печенье Нуланд". Так, во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году Нуланд отметилась общением с протестующими и раздачей им печенья.
Напомним, ранее Виктория Нуланд посетила Ниамей — столицу Нигера, где провела многочасовые переговоры с захватившими власть путчистами. Примечательно, что принимавшая сторона отклонила её просьбу увидеться со свергнутым президентом Мохамедом Базумом.
Лайф рассказывал, что 26 июля в Нигере произошёл госпереворот, по результатам которого был свергнут президент Мохамед Базум. Новые власти выступают за разрыв сотрудничества с Францией и уже денонсировали с ней военные соглашения. Кроме того, Париж подпал под настоящие санкции и больше не получит урана и золота Нигера. Однако некоторые страны Западной Африки разработали план возможного военного вторжения в мятежную республику.
ТАСС / Пётр Ковалёв