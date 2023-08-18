Соседи Нигера перед вторжением могут направить миссию для переговоров с мятежниками
AFP: 19 августа ЭКОВАС может направить миссию в Нигер для переговоров
Саммит ЭКОВАС в Нигерии по ситуации вокруг переворота в Нигере. Обложка © ТАСС / EPA
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может 19 августа направить миссию в Нигер для переговоров с мятежниками. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности организации Абдель Фатау Мусах, сообщает AFP.
"Завтра, возможно, миссия ЭКОВАС отправится в Нигер, чтобы продолжить следовать мирному пути восстановления конституционного строя", — сказал он по итогам встречи глав генеральных штабов сообщества, которая прошла в Гане.
Ранее Мусах заявил, что по итогам переговоров также была согласована дата начала вторжения в Нигер. Он утверждает, что вмешательство в ситуацию в республике будет носить краткосрочный характер.
Как сообщал Лайф, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. 12 августа в ЭКОВАС заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела страны.