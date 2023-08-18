Соседи Нигера перед вторжением могут направить миссию для переговоров с мятежниками

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может 19 августа направить миссию в Нигер для переговоров с мятежниками. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности организации Абдель Фатау Мусах, сообщает AFP.

"Завтра, возможно, миссия ЭКОВАС отправится в Нигер, чтобы продолжить следовать мирному пути восстановления конституционного строя", — сказал он по итогам встречи глав генеральных штабов сообщества, которая прошла в Гане.