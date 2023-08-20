Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере объявили провальными

Переговоры между делегацией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прибывшей в Ниамей, и мятежными властями Нигера провалились. По данным телеканала Al Arabiya, она намерена покинуть страну.

Журналисты пояснили, что новые власти республики во главе с генералом Абдурахманом Тчиани отказались освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности.