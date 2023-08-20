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20 августа, 11:46

Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере объявили провальными

СМИ: Переговоры ЭКОВАС и мятежников в Нигере провалились

<p>Обложка © ТАСС / ЕРА / CHRISTIAN THOMPSON</p>

Обложка © ТАСС / ЕРА / CHRISTIAN THOMPSON

Переговоры между делегацией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прибывшей в Ниамей, и мятежными властями Нигера провалились. По данным телеканала Al Arabiya, она намерена покинуть страну.

Журналисты пояснили, что новые власти республики во главе с генералом Абдурахманом Тчиани отказались освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности.

Мятежники разрешили ЭКОВАС проверить условия содержания свергнутого президента Нигера

Мятежники разрешили ЭКОВАС проверить условия содержания свергнутого президента Нигера

Напомним, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот, по результатам которого президент страны Мохамед Базум был свергнут, а новую власть возглавил генерал Абдурхман Тчиани. Мятежники денонсировали военные соглашения с Францией и запретили поставлять ей уран и золото. Однако страны ЭКОВАС считают, что имеют законные основания для военного вмешательства в происходящее для восстановления прежней власти. Сначала объединение решило направить делегацию для переговоров, вчера она прибыла в Ниамей — столицу Нигера. Тем временем Тчиани заявил, что страна готова встретить противника.

Матвей Константинов
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