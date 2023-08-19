Мятежники разрешили ЭКОВАС проверить условия содержания свергнутого президента Нигера
RFI: Делегация ЭКОВАС встретилась с президентом Нигера Базумом
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум. Фото © ТАСС / АР / Michel Euler
Прибывшая в Ниамей делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) провела встречу со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом сообщает радиостанция RFI.
По её данным, в составе миссии был генерал Абдусалами Абубакар, занимавший пост президента Нигерии в 1998–1999 годах. Со стороны встречающих присутствовали недавно назначенный мятежниками премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн и неназванный член группы, свергнувшей власть в Нигере. Какие договорённости были достигнуты во время встречи, неизвестно, но делегации разрешили проверить, в каких условиях содержится свергнутый Базум.
Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Базума и почти сразу денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. 12 августа в ЭКОВАС заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела страны. А 18 августа стало известно, что ЭКОВАС направит миссию в Нигер для переговоров с мятежниками. Уже днём 19-го числа делегация прибыла в Ниамей.