Мятежники разрешили ЭКОВАС проверить условия содержания свергнутого президента Нигера

По её данным, в составе миссии был генерал Абдусалами Абубакар, занимавший пост президента Нигерии в 1998–1999 годах. Со стороны встречающих присутствовали недавно назначенный мятежниками премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн и неназванный член группы, свергнувшей власть в Нигере. Какие договорённости были достигнуты во время встречи, неизвестно, но делегации разрешили проверить, в каких условиях содержится свергнутый Базум.