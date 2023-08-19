В Совфеде предрекли войну в Африке после вмешательства Запада в дела Нигера

Африка может погрязнуть в войне, причиной которой станет вмешательство Запада во внутренние дела Нигера. Таким мнением поделился глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в телеграм-канале.

"Вмешательство США и стран коллективного Запада в дела Африки грозит превратить госпереворот в отдельно взятой стране в полномасштабную войну на значительной части континента", — уточнил он.

Свергнутый в Нигере президент Мохамед Базум был выгоден Франции и США своей прозападной позицией, но народ не поддержал главу государства и поставил под вопрос его легитимность. Сейчас Запад намерен вернуть Базума в должность, но сделать это "руками своих сателлитов в регионе". Речь идёт о плане вторжения в страну от лица экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

"Данная организация, как и многие ей подобные, находится под полным контролем и влиянием США. Кроме того, ЭКОВАС имеет собственные коллективные вооружённые силы", — напомнил Бондарев.