В Совфеде предрекли войну в Африке после вмешательства Запада в дела Нигера
Сенатор Бондарев считает, что Африку ждёт война из-за действий Запада в Нигере
Африка может погрязнуть в войне, причиной которой станет вмешательство Запада во внутренние дела Нигера. Таким мнением поделился глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в телеграм-канале.
"Вмешательство США и стран коллективного Запада в дела Африки грозит превратить госпереворот в отдельно взятой стране в полномасштабную войну на значительной части континента", — уточнил он.
Свергнутый в Нигере президент Мохамед Базум был выгоден Франции и США своей прозападной позицией, но народ не поддержал главу государства и поставил под вопрос его легитимность. Сейчас Запад намерен вернуть Базума в должность, но сделать это "руками своих сателлитов в регионе". Речь идёт о плане вторжения в страну от лица экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
"Данная организация, как и многие ей подобные, находится под полным контролем и влиянием США. Кроме того, ЭКОВАС имеет собственные коллективные вооружённые силы", — напомнил Бондарев.
Он обратил внимание, что в Африке наметился раскол: поддерживающие нигерийских мятежников страны и сторонники Базума. Последних становится меньше, ведь африканские государства взяли курс на сотрудничество с Россией и Китаем, а колонизаторские замашки США и Европы им порядком надоели. Бондарев надеется, что конфликт в Нигере ещё можно успеть решить миром.
Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. 12 августа в ЭКОВАС заявили, что имеют законные основания для вмешательства во внутренние дела страны. Представители организации уже прилетели туда для переговоров с мятежниками. США и Франция поддержали решение ЭКОВАС о вторжении в Нигер.
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