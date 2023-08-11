США и Франция поддержали решение ЭКОВАС о вторжении в Нигер
Блинкен: США поддерживают действия ЭКОВАС по восстановлению порядка в Нигере
США поддерживают решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по военной операции в Нигере. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"ЭКОВАС играет руководящую роль в ясном выражении императива о необходимости возвращения конституционного порядка. Мы поддерживаем их работу и лидерство", – заявил госсекретарь на брифинге.
По его словам, США уведомили мятежников в Нигере, что привлекут их к ответственности в случае проблем с безопасностью свергнутого президента Мохамеда Базума. Во Франции тоже поддержали решение ЭКОВАС по военной операции.
"Франция полностью поддерживает решения саммита ЭКОВАС", – говорится в коммюнике МИД страны.
Ранее Лайф писал о том, что главы стран ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Об этом заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара. По его словам, осталось согласовать детали, но принципиальное решение уже принято.
Напомним, в Нигере 26 июля произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти намереваются прекратить сотрудничество с Францией, они уже денонсировали военные соглашения с Парижем. Также в Нигере теперь запрещено экспортировать французам уран и золото.
ТАСС / AP