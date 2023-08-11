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10 августа, 23:36

США и Франция поддержали решение ЭКОВАС о вторжении в Нигер

Блинкен: США поддерживают действия ЭКОВАС по восстановлению порядка в Нигере

США поддерживают решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по военной операции в Нигере. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"ЭКОВАС играет руководящую роль в ясном выражении императива о необходимости возвращения конституционного порядка. Мы поддерживаем их работу и лидерство", – заявил госсекретарь на брифинге.

По его словам, США уведомили мятежников в Нигере, что привлекут их к ответственности в случае проблем с безопасностью свергнутого президента Мохамеда Базума. Во Франции тоже поддержали решение ЭКОВАС по военной операции.

"Франция полностью поддерживает решения саммита ЭКОВАС", – говорится в коммюнике МИД страны.

Соседей Нигера призвали немедленно подготовить резервные военные силы

Соседей Нигера призвали немедленно подготовить резервные военные силы

Ранее Лайф писал о том, что главы стран ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Об этом заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара. По его словам, осталось согласовать детали, но принципиальное решение уже принято.

Напомним, в Нигере 26 июля произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти намереваются прекратить сотрудничество с Францией, они уже денонсировали военные соглашения с Парижем. Также в Нигере теперь запрещено экспортировать французам уран и золото.

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ТАСС / AP

Кузьма Спирин
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