США и Франция поддержали решение ЭКОВАС о вторжении в Нигер

США поддерживают решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по военной операции в Нигере. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"ЭКОВАС играет руководящую роль в ясном выражении императива о необходимости возвращения конституционного порядка. Мы поддерживаем их работу и лидерство", – заявил госсекретарь на брифинге.

По его словам, США уведомили мятежников в Нигере, что привлекут их к ответственности в случае проблем с безопасностью свергнутого президента Мохамеда Базума. Во Франции тоже поддержали решение ЭКОВАС по военной операции.

"Франция полностью поддерживает решения саммита ЭКОВАС", – говорится в коммюнике МИД страны.