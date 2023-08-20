Мятежный лидер в Нигере заявил о готовности страны к войне
Лидер мятежников Тчиани заявил, что Нигер готов к войне с ЭКОВАС, но не хочет её
Набор добровольцев в Нигере для отражения интервенции. Обложка © AP / TASS / Sam Mednick
Лидер Национального совета спасения Родины — правящего органа мятежников Нигера — генерал Абдурахман Тчиани заявил, что его страна будет расценивать любое вторжение как оккупацию и защищаться в случае необходимости. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По его словам, ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако будут противостоять любому её проявлению. Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) против Нигера генерал назвал незаконными и направленными на то, чтобы подчинить новое правительство, а не найти решение.
"Мы не стремимся к захвату власти и готовы принять любые варианты, которые определит народ Нигера. Мы готовы к любому диалогу, учитывающему мнение народа и национальный суверенитет", — сказал Тчиани, призвав политические партии, организации и граждан к обсуждению нового конституционного строя страны. Он убеждён, что переходный период займёт не более трёх лет.
Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Базума и почти сразу денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. 12 августа в ЭКОВАС заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела страны. А 18 августа стало известно, что ЭКОВАС направит миссию в Нигер для переговоров с мятежниками. Уже днём 19-го числа делегация прибыла в Ниамей.