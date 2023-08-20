Мятежный лидер в Нигере заявил о готовности страны к войне

Лидер Национального совета спасения Родины — правящего органа мятежников Нигера — генерал Абдурахман Тчиани заявил, что его страна будет расценивать любое вторжение как оккупацию и защищаться в случае необходимости. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его словам, ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако будут противостоять любому её проявлению. Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) против Нигера генерал назвал незаконными и направленными на то, чтобы подчинить новое правительство, а не найти решение.