Шольц дал странный ответ на вопрос о вторжении сил Запада в Нигер
Канцлер Шольц не дал прямого ответа на вопрос о том, вторгнется ли Запад в Нигер
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дня открытых дверей уклонился от прямого ответа на вопрос о том, есть ли у стран Запада намерение вторгнуться в Нигер после случившегося там военного переворота. Он предпочёл рассказать о том, что Европа готова всячески поддержать действия сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканского союза (АС) по возвращению ситуации в стране к демократическому порядку.
"Я считаю очень важным, что страны ЭКОВАС, страны Западной Африки, а также АС чётко заявили об осуждении этого военного переворота. Я также считаю верным, что там были приняты решения, например о санкциях", — таков был ответ Шольца на вопрос о том, будет ли Запад вторгаться в Нигер.
Немецкий лидер также заявил, что одобряет озвученные ЭКОВАС и АС требования: мятежники устраняются от управления страной, а президент, назначенный демократическим путём, возвращается на свой пост. К этому Шольц добавил, что главную роль в решении политического кризиса в Нигере должны сыграть именно ЭКОВАС и Африканский союз, а Европа готова их в этом поддержать.
Напомним, 26 июля президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, а новую власть возглавил генерал Абдурахман Тчиани. Мятежники денонсировали военные соглашения с Францией и запретили поставлять ей уран и золото. Однако страны ЭКОВАС считают, что имеют законные основания для военного вмешательства в происходящее для восстановления прежней власти. Сначала объединение решило направить делегацию для переговоров, вчера она прибыла в Ниамей. Переговоры делегации ЭКОВАС и мятежников провалились. А Тчиани заявил, что страна готова встретить противника.
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