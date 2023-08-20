Шольц дал странный ответ на вопрос о вторжении сил Запада в Нигер

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дня открытых дверей уклонился от прямого ответа на вопрос о том, есть ли у стран Запада намерение вторгнуться в Нигер после случившегося там военного переворота. Он предпочёл рассказать о том, что Европа готова всячески поддержать действия сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканского союза (АС) по возвращению ситуации в стране к демократическому порядку.

"Я считаю очень важным, что страны ЭКОВАС, страны Западной Африки, а также АС чётко заявили об осуждении этого военного переворота. Я также считаю верным, что там были приняты решения, например о санкциях", — таков был ответ Шольца на вопрос о том, будет ли Запад вторгаться в Нигер.