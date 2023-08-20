Генерал Тчиани заявил об угрозе нападения французской армии на Нигер
AP: Мятежный лидер Нигера Тчиани опасается нападения Франции
Новый лидер Нигера генерал Абдурахман Тчиани. Обложка © Кадр трансляции RTN
Франция готовится к нападению на Нигер, заявил глава правящего в стране Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани в ходе переговоров с делегацией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
"Тчиани неоднократно выражал обеспокоенность по поводу того, что её бывший колониальный правитель Франция, которая имеет около 1500 военнослужащих в стране и проводит обучение и совместные операции с Вооружёнными силами Нигера, активно планирует нападение", — приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
По данным неназванного чиновника, он призвал ЭКОВАС отменить санкции, однако не был готов ничего предложить взамен. Вместе с тем военные извинились за проявленное ранее неуважение к сообществу и тем не менее отказались вернуть власть задержанному президенту Мохамеду Базуму.
Как уже рассказывал Лайф, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот: президент Мохамед Базум был свергнут, а во главе страны встал генерал Абдурахман Тчиани. Мятежники денонсировали военные соглашения с Францией и запретили поставки урана и золота. При этом страны ЭКОВАС уверены, что могут вмешиваться в конфликт на законных основаниях, чтобы восстановить прежнюю власть. Прежде всего было решено направить делегацию для переговоров, и вчера она прибыла в столицу — Ниамей. Однако переговоры были объявлены провальными.