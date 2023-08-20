Генерал Тчиани заявил об угрозе нападения французской армии на Нигер

Франция готовится к нападению на Нигер, заявил глава правящего в стране Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани в ходе переговоров с делегацией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

"Тчиани неоднократно выражал обеспокоенность по поводу того, что её бывший колониальный правитель Франция, которая имеет около 1500 военнослужащих в стране и проводит обучение и совместные операции с Вооружёнными силами Нигера, активно планирует нападение", — приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.