Афросоюз приостановил членство Нигера до восстановления конституционного порядка
Совет мира и безопасности Африканского союза из-за мятежа в Нигере решил приостановить участие этой страны в мероприятиях организации до восстановления в государстве конституционного порядка. Об этом сказано в заявлении объединения.
"[Совет] решил немедленно приостановить участие Нигера во всех мероприятиях Африканского союза и его органах, учреждениях до реального восстановления конституционного порядка в стране", — говорится в сообщении.
Кроме того, совет призвал комиссию союза совместно с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ближайшее время предоставить список мятежников и гражданских сторонников госпереворота, чтобы применить к ним санкции.
26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией и запретили экспортировать французам уран и золото. Позже Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявило о готовности к военной интервенции в Нигер, но лишь в том случае, если дипломатические усилия не увенчаются успехом. А затем СМИ узнали, что переговоры ЭКОВАС и мятежников в Нигере провалились. На этом фоне власти Нигера объявили добровольную мобилизацию.
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