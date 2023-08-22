Афросоюз приостановил членство Нигера до восстановления конституционного порядка

Совет мира и безопасности Африканского союза из-за мятежа в Нигере решил приостановить участие этой страны в мероприятиях организации до восстановления в государстве конституционного порядка. Об этом сказано в заявлении объединения.

"[Совет] решил немедленно приостановить участие Нигера во всех мероприятиях Африканского союза и его органах, учреждениях до реального восстановления конституционного порядка в стране", — говорится в сообщении.