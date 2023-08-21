На аэродромах стран ЭКОВАС идёт подготовка к возможной интервенции в Нигер
Телеканал Al Arabiya выяснил, что на военных аэродромах государств – членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) идёт подготовка к возможной интервенции в Нигер.
Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. Позже Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявило о готовности к военной интервенции в Нигер, но только в том случае, если дипломатические усилия не увенчаются успехом. А затем СМИ узнали, что переговоры ЭКОВАС и мятежников в Нигере провалились. На этом фоне власти Нигера объявили добровольную мобилизацию.
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