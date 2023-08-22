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22 августа, 12:38

Алжир отказался открывать небо для французских самолётов на случай вторжения в Нигер

"Аль-Хабр": Алжир отказался пропустить военные самолёты Франции в Нигер

Власти Алжира отказались открывать воздушное пространство для военных самолётов Франции на случай возможной интервенции в Нигер, пишет алжирская газета "Аль-Хабр" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, на днях французская сторона обратилась к Алжиру с просьбой разрешить пролёт своих самолётов, но получила решительный отказ. Кроме того, алжирские власти раскритиковали решение членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о военном вмешательстве в Нигер. При этом после отказа Алжира французы обратились с аналогичной просьбой к Марокко и получили согласие.

Алжир был колонией Франции более 130 лет. В 1954 году началась война за независимость, которая спустя восемь лет завершилась подписанием Эвианских соглашений. В 1962 году состоялся референдум, на котором почти 100% жителей Алжира проголосовали за независимость. Отметим, что отношения Франции и Алжира сильно испортились в 2021 году после слов Макрона о том, что официальная история африканской республики якобы "полностью переписана".

На аэродромах стран ЭКОВАС идёт подготовка к возможной интервенции в Нигер

На аэродромах стран ЭКОВАС идёт подготовка к возможной интервенции в Нигер

Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. Позже Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявило о готовности к военной интервенции в Нигер, но только в том случае, если дипломатические усилия не увенчаются успехом. А затем СМИ узнали, что переговоры ЭКОВАС и мятежников в Нигере провалились. На этом фоне власти Нигера объявили добровольную мобилизацию.

Обложка ©

Getty Images / Nicolas Economou

Наталья Исакова
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