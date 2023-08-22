Алжир отказался открывать небо для французских самолётов на случай вторжения в Нигер

Власти Алжира отказались открывать воздушное пространство для военных самолётов Франции на случай возможной интервенции в Нигер, пишет алжирская газета "Аль-Хабр" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, на днях французская сторона обратилась к Алжиру с просьбой разрешить пролёт своих самолётов, но получила решительный отказ. Кроме того, алжирские власти раскритиковали решение членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о военном вмешательстве в Нигер. При этом после отказа Алжира французы обратились с аналогичной просьбой к Марокко и получили согласие.