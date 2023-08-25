МИД Нигера дал французскому послу 48 часов на то, чтобы покинуть страну
Посол Франции в Нигере Сильвен Итте. Обложка © Twitter / Sylvain Itté
Министерство иностранных дел Нигера объявило об отзыве дипломатических полномочий у французского посла и попросило его покинуть территорию страны. Об этом сказано в сообщении ведомства африканского государства.
"Компетентные нигерские власти приняли решение лишить своего агремана господина Сильвена Итте и попросить его покинуть территорию Нигера [в течение 48 часов]", — сказано в заявлении.
Там также подчеркнули, что решение вызвано действиями властей Франции, которые идут вразрез с национальными интересами Нигера.
Напомним, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли главу Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией и запретили экспортировать туда уран и золото. В ситуации попыталась разобраться миссия Экономического сообщества стран Западной Африки, которая прибыла в Нигер 19 августа на переговоры, однако диалога не получилось. Из-за угрозы вторжения в Нигере объявили добровольную мобилизацию. А 25 августа мятежники согласились пустить на свою территорию подкрепление из военных Мали и Буркина-Фасо.