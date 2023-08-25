МИД Нигера дал французскому послу 48 часов на то, чтобы покинуть страну

Министерство иностранных дел Нигера объявило об отзыве дипломатических полномочий у французского посла и попросило его покинуть территорию страны. Об этом сказано в сообщении ведомства африканского государства.

"Компетентные нигерские власти приняли решение лишить своего агремана господина Сильвена Итте и попросить его покинуть территорию Нигера [в течение 48 часов]", — сказано в заявлении.