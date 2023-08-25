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25 августа, 19:45

МИД Нигера дал французскому послу 48 часов на то, чтобы покинуть страну

<p>Посол Франции в Нигере Сильвен Итте. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/SylvainItte" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sylvain Itté</a></p>

Посол Франции в Нигере Сильвен Итте. Обложка © Twitter / Sylvain Itté

Министерство иностранных дел Нигера объявило об отзыве дипломатических полномочий у французского посла и попросило его покинуть территорию страны. Об этом сказано в сообщении ведомства африканского государства.

"Компетентные нигерские власти приняли решение лишить своего агремана господина Сильвена Итте и попросить его покинуть территорию Нигера [в течение 48 часов]", сказано в заявлении.

Там также подчеркнули, что решение вызвано действиями властей Франции, которые идут вразрез с национальными интересами Нигера.

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Напомним, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли главу Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией и запретили экспортировать туда уран и золото. В ситуации попыталась разобраться миссия Экономического сообщества стран Западной Африки, которая прибыла в Нигер 19 августа на переговоры, однако диалога не получилось. Из-за угрозы вторжения в Нигере объявили добровольную мобилизацию. А 25 августа мятежники согласились пустить на свою территорию подкрепление из военных Мали и Буркина-Фасо.

Юрий Лысенко
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