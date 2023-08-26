Нигер выдворяет послов Германии и США вслед за их французским коллегой
Мятежники Нигера дали послам Германии и США 48 часов, чтобы покинуть страну
Мятежники в Нигере дали послам ФРГ и США 48 часов на то, чтобы покинуть территорию страны. Поводом для такого решения послужила политика Берлина и Вашингтона, которая противоречит интересам африканского государства, сообщило со ссылкой на заявление МИД Agence France-Presse.
"Военный режим даёт 48 часов послу Германии, чтобы уехать", — отметили в AFP.
Аналогичное требование пришедшие к власти в Нигере мятежники выдвинули и послу Франции. Комментируя ситуацию, МИД европейского государства назвал действия Ниамея неправомерными, а также отказался отправлять главу диппредставительства на родину.
Напомним, что 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Попытку добиться освобождения свергнутого президента Мохамеда Базума предпринимала миссия Экономического сообщества стран Западной Африки. Впрочем, переговоры с мятежниками оказались провальными.
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