Регион

Уведомления отключены

25 августа, 22:31

Нигер выдворяет послов Германии и США вслед за их французским коллегой

Мятежники Нигера дали послам Германии и США 48 часов, чтобы покинуть страну

Мятежники в Нигере дали послам ФРГ и США 48 часов на то, чтобы покинуть территорию страны. Поводом для такого решения послужила политика Берлина и Вашингтона, которая противоречит интересам африканского государства, сообщило со ссылкой на заявление МИД Agence France-Presse.

"Военный режим даёт 48 часов послу Германии, чтобы уехать", — отметили в AFP.

Аналогичное требование пришедшие к власти в Нигере мятежники выдвинули и послу Франции. Комментируя ситуацию, МИД европейского государства назвал действия Ниамея неправомерными, а также отказался отправлять главу диппредставительства на родину.

Нигер озвучил отчаянный план действий в случае нападения на страну

Нигер озвучил отчаянный план действий в случае нападения на страну

Напомним, что 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Попытку добиться освобождения свергнутого президента Мохамеда Базума предпринимала миссия Экономического сообщества стран Западной Африки. Впрочем, переговоры с мятежниками оказались провальными.

Обложка ©

Getty Images / David Zorrakino

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Нигер
  • Германия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров