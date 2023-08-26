Нигер выдворяет послов Германии и США вслед за их французским коллегой

Мятежники в Нигере дали послам ФРГ и США 48 часов на то, чтобы покинуть территорию страны. Поводом для такого решения послужила политика Берлина и Вашингтона, которая противоречит интересам африканского государства, сообщило со ссылкой на заявление МИД Agence France-Presse.