Буркина-Фасо и Мали будут считать вмешательство в дела Нигера объявлением им войны

Военное вмешательство в дела Нигера переходные правительства Буркина-Фасо и Мали будут считать объявлением войны в свой адрес. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран в ответ на коммюнике Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

"Любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали", — сказано в сообщении.