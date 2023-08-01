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31 июля, 22:48

Буркина-Фасо и Мали будут считать вмешательство в дела Нигера объявлением им войны

Военное вмешательство в дела Нигера переходные правительства Буркина-Фасо и Мали будут считать объявлением войны в свой адрес. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран в ответ на коммюнике Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

"Любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали", — сказано в сообщении.

Вместе с этим страны пообещали принять меры в поддержку армии и народа Нигера в случае такой необходимости. Они также выразили солидарность с "братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки".

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Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. В стране закрыли границу. Во время переворота президентскую гвардию возглавлял Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. Тем временем граждане Нигера выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией, а также против Cообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое пригрозило введением войск из-за госпереворота.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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