Буркина-Фасо и Мали будут считать вмешательство в дела Нигера объявлением им войны
Военное вмешательство в дела Нигера переходные правительства Буркина-Фасо и Мали будут считать объявлением войны в свой адрес. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран в ответ на коммюнике Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
"Любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали", — сказано в сообщении.
Вместе с этим страны пообещали принять меры в поддержку армии и народа Нигера в случае такой необходимости. Они также выразили солидарность с "братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки".
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. В стране закрыли границу. Во время переворота президентскую гвардию возглавлял Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. Тем временем граждане Нигера выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией, а также против Cообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое пригрозило введением войск из-за госпереворота.
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