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10 октября, 10:53

Франция начала выводить войска из Нигера

AFP: Первые французские военные покинули Нигер

Французские военные начали покидать Нигер. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на Главный штаб Вооружённых сил Франции.

"Первые [военные] были выведены", — приводит агентство заявление штаба.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж отзывает своего посла в Нигере Сильвена Итте и других сотрудников диппредставительства в Ниамее. Кроме того, он объявил, что до конца текущего года контингент французских войск будет выведен с территории Нигера из-за "нежелания" новой власти африканского государства сообща бороться с терроризмом.

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Лайф напоминает, что в конце июля военные Нигера свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали соглашения с Францией, а также запретили экспортировать туда уран, золото и потребовали от посла покинуть страну. В ответ на переворот страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, так как переговоры провалились. А Буркина-Фасо и Мали, наоборот, вступились за Нигер.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ISSIFOU DJIBO

Наталья Исакова
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