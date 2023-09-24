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24 сентября, 20:22

Французские войска покинут Нигер до конца года

Макрон объявил о выводе французских войск из Нигера до конца года

Контингент французских войск будет выведен с территории Нигера из-за "нежелания" новых властей африканского государства сообща бороться с терроризмом. Соответствующее заявление сделал президент республики Эмманюэль Макрон.

"Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом", — произнёс политик в эфире телеканала TF1.

По словам французского лидера, переброска военнослужащих на родину начнётся в ближайшие недели. Этот процесс завершится до конца 2023 года. В завершение Макрон отметил, что Париж не намерен сотрудничать с путчистами и продолжит бороться с терроризмом в Африке лишь при содействии легитимных властей.

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Решением о выводе войск Макрон де-факто нарушил своё обещание о том, что французские солдаты вернутся на родину лишь по просьбе свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. Кроме того, в воскресенье Париж также принял решение отозвать своего посла в Ниамее Сильвена Итте и всех сотрудников диппредставительства.

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ТАСС / AP

Илья Пушкарев
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