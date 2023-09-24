Французские войска покинут Нигер до конца года
Макрон объявил о выводе французских войск из Нигера до конца года
Контингент французских войск будет выведен с территории Нигера из-за "нежелания" новых властей африканского государства сообща бороться с терроризмом. Соответствующее заявление сделал президент республики Эмманюэль Макрон.
"Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом", — произнёс политик в эфире телеканала TF1.
По словам французского лидера, переброска военнослужащих на родину начнётся в ближайшие недели. Этот процесс завершится до конца 2023 года. В завершение Макрон отметил, что Париж не намерен сотрудничать с путчистами и продолжит бороться с терроризмом в Африке лишь при содействии легитимных властей.
Решением о выводе войск Макрон де-факто нарушил своё обещание о том, что французские солдаты вернутся на родину лишь по просьбе свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. Кроме того, в воскресенье Париж также принял решение отозвать своего посла в Ниамее Сильвена Итте и всех сотрудников диппредставительства.
ТАСС / AP