Французские войска покинут Нигер до конца года

Контингент французских войск будет выведен с территории Нигера из-за "нежелания" новых властей африканского государства сообща бороться с терроризмом. Соответствующее заявление сделал президент республики Эмманюэль Макрон.

"Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом", — произнёс политик в эфире телеканала TF1.

По словам французского лидера, переброска военнослужащих на родину начнётся в ближайшие недели. Этот процесс завершится до конца 2023 года. В завершение Макрон отметил, что Париж не намерен сотрудничать с путчистами и продолжит бороться с терроризмом в Африке лишь при содействии легитимных властей.