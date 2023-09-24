Макрон объявил об отзыве посла Франции в Нигере и всех дипломатов

Париж отзывает своего посла в Нигере Сильвена Итте и остальных сотрудников диппредставительства в Ниамее. О таком решении в воскресенье объявил французский лидер Эмманюэль Макрон.

"Посол в Ниамее, а также весь персонал посольства вернутся во Францию", — сообщил политик телеканалу TF1, добавив, что это произойдёт в ближайшие недели или месяцы.