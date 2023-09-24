Макрон объявил об отзыве посла Франции в Нигере и всех дипломатов
Посол Франции в Нигере Сильвен Итте. Обложка © Twitter / Sylvain Itté
Париж отзывает своего посла в Нигере Сильвена Итте и остальных сотрудников диппредставительства в Ниамее. О таком решении в воскресенье объявил французский лидер Эмманюэль Макрон.
"Посол в Ниамее, а также весь персонал посольства вернутся во Францию", — сообщил политик телеканалу TF1, добавив, что это произойдёт в ближайшие недели или месяцы.
В конце августа на немедленной высылке французского посла настаивали и нигерийские мятежники. Сначала они выставили Итте жёсткие сроки, а позже лишили его дипломатической неприкосновенности.
Также 24 сентября новые власти Нигера запретили авиалайнерам Пятой республики использовать воздушное пространство своего государства. Тем самым Ниамей продолжил антифранцузскую риторику после военного переворота, который произошёл 26 июля.