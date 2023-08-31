Посол Франции в Нигере лишили неприкосновенности, чтобы развязать руки полиции
Sky News Arabia: Нигер лишил посла Франции дипломатической неприкосновенности
Посол Франции в Нигере Сильвен Итте. Обложка © Twitter / Sylvain Itté
Посла Франции в Нигере Сильвена Итте лишили дипломатической неприкосновенности. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.
По данным телеканал, полиция получила приказ принять все необходимые меры для того, чтобы выслать главу французского диппредставительства из страны. При этом о том, какие сроки для этого даны, не уточняется.
Как уже сообщал Лайф нашим читателям, в конце июля мятежники устроили в Нигере военный переворот, в ходе котороого свергли президента Мохамеда Базума, денонсировали военные соглашения с Францией, запретили экспорт урана и золота, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на их действия страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, поскольку их переговоры с новой нигерской властью не увенчались успехом. Вчера же Нигер разорвал соглашения с Францией по безопасности.