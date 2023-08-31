Посол Франции в Нигере лишили неприкосновенности, чтобы развязать руки полиции

Посла Франции в Нигере Сильвена Итте лишили дипломатической неприкосновенности. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным телеканал, полиция получила приказ принять все необходимые меры для того, чтобы выслать главу французского диппредставительства из страны. При этом о том, какие сроки для этого даны, не уточняется.