Нигер разорвал соглашения с Францией по безопасности
Al Hadath: Мятежники Нигера аннулировали соглашения с Францией по безопасности
Захватившие власть в Нигере мятежники аннулировали действие всех соглашений с Францией в области безопасности. В частности, это коснулось договора о военном присутствии французских войск на территории страны, сообщает арабский телеканал Al Hadath.
"Военная хунта в Нигере отменила все соглашения о безопасности и военном присутствии с Францией, а также комендантский час, введённый в стране с 27 июля", — говорится в сюжете.
По данным телеканала, в районе французского посольства в Ниамее наблюдается "интенсивное развёртывание сил безопасности и затишье". Мятежники дают Парижу месяц на вывод своих войск из Нигера.
Напомним, в конце июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, после чего денонсировали военные соглашения с Францией, запретили экспортировать туда уран и золото, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на это государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовят вторжение для восстановления прежней власти, так как их переговоры с новыми нигерскими властями провалились.
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