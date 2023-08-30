Нигер разорвал соглашения с Францией по безопасности

Захватившие власть в Нигере мятежники аннулировали действие всех соглашений с Францией в области безопасности. В частности, это коснулось договора о военном присутствии французских войск на территории страны, сообщает арабский телеканал Al Hadath.

"Военная хунта в Нигере отменила все соглашения о безопасности и военном присутствии с Францией, а также комендантский час, введённый в стране с 27 июля", — говорится в сюжете.