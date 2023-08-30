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30 августа, 13:33

Нигер разорвал соглашения с Францией по безопасности

Al Hadath: Мятежники Нигера аннулировали соглашения с Францией по безопасности

Захватившие власть в Нигере мятежники аннулировали действие всех соглашений с Францией в области безопасности. В частности, это коснулось договора о военном присутствии французских войск на территории страны, сообщает арабский телеканал Al Hadath.

"Военная хунта в Нигере отменила все соглашения о безопасности и военном присутствии с Францией, а также комендантский час, введённый в стране с 27 июля", — говорится в сюжете.

По данным телеканала, в районе французского посольства в Ниамее наблюдается "интенсивное развёртывание сил безопасности и затишье". Мятежники дают Парижу месяц на вывод своих войск из Нигера.

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Напомним, в конце июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, после чего денонсировали военные соглашения с Францией, запретили экспортировать туда уран и золото, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на это государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовят вторжение для восстановления прежней власти, так как их переговоры с новыми нигерскими властями провалились.

Обложка ©

Getty Images / David Zorrakino

Наталья Исакова
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