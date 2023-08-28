Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере

Франция поддержит любые усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) — дипломатические и военные — для восстановления порядка в Нигере. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон.

"Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ЭКОВАС", — сказал он во время выступления на ежегодной конференции послов страны.