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28 августа, 11:05

Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере

Франция поддержит любые усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) — дипломатические и военные — для восстановления порядка в Нигере. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон.

"Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ЭКОВАС", — сказал он во время выступления на ежегодной конференции послов страны.

Эксперт объяснил, почему вторжение ЭКОВАС в Нигер может закончиться провалом

Эксперт объяснил, почему вторжение ЭКОВАС в Нигер может закончиться провалом

Напомним, в Нигере в конце июля произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, после чего денонсировали военные соглашения с Францией, запретили экспортировать туда уран и золото, а также потребовали отъезда посла страны. В ответ на это страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовят вторжение для восстановления прежней власти, так как их переговоры с новыми нигерскими властями провалились.

Обложка ©

Getty Images / Chesnot

Александра Вишнякова
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