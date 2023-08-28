Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере
Франция поддержит любые усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) — дипломатические и военные — для восстановления порядка в Нигере. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон.
"Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ЭКОВАС", — сказал он во время выступления на ежегодной конференции послов страны.
Напомним, в Нигере в конце июля произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, после чего денонсировали военные соглашения с Францией, запретили экспортировать туда уран и золото, а также потребовали отъезда посла страны. В ответ на это страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовят вторжение для восстановления прежней власти, так как их переговоры с новыми нигерскими властями провалились.
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