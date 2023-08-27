Эксперт объяснил, почему вторжение ЭКОВАС в Нигер может закончиться провалом

При возможной интервенции в Нигер странам ЭКОВАС может помешать дефицит сил и военной техники. Об этом заявил научный сотрудник Института международных исследований, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарёв.

Кроме того, считает эксперт, трудности могут возникнуть из-за того, что населённые пункты в Нигере находятся довольно далеко друг от друга — на расстоянии 500–600 километров. Коммуникации могут быть перерезаны, и интервенты рискуют попасть в ловушку.