Эксперт объяснил, почему вторжение ЭКОВАС в Нигер может закончиться провалом
Политолог Лошкарёв: У ЭКОВАС не хватит сил и техники при интервенции в Нигер
При возможной интервенции в Нигер странам ЭКОВАС может помешать дефицит сил и военной техники. Об этом заявил научный сотрудник Института международных исследований, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарёв.
Кроме того, считает эксперт, трудности могут возникнуть из-за того, что населённые пункты в Нигере находятся довольно далеко друг от друга — на расстоянии 500–600 километров. Коммуникации могут быть перерезаны, и интервенты рискуют попасть в ловушку.
"Военные прекрасно понимают, что для такой интервенции потребуются солидная группа пехоты, авиация, бронемашины, которые будут перемещаться между населёнными пунктами. Здесь у ЭКОВАС огромные проблемы, этих сил нет", — приводит слова Лошкарёва РИА "Новости".
Напомним, в Нигере в конце июля произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума, после чего денонсировали военные соглашения с Францией, запретили экспортировать туда уран и золото, а также потребовали отъезда посла страны. В то же время страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовят вторжение для восстановления прежней власти. Делегация объединения прибыла в Ниамей — столицу Нигера — 19 августа, однако переговоры провалились. Из-за военной угрозы власти объявили добровольную мобилизацию и даже согласились впустить армии соседних Мали и Буркина-Фасо в случае нападения. ВС Нигера уже приведены в состояние максимальной боеготовности.
ТАСС / AP