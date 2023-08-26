Армию Нигера приказали привести в состояние максимальной боеготовности

"С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности", — говорится в радиосообщении главы генерального штаба.

По словам Барму, это решение принято на фоне всё более ощутимых угроз в адрес Нигера с целью дать адекватный ответ.