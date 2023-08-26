Армию Нигера приказали привести в состояние максимальной боеготовности
Глава штаба обороны Нигера приказал привести ВС страны в состояние боеготовности
Назначенный мятежниками начальник штаба обороны Нигера Мусса Салау Барму приказал привести вооружённые силы страны в состояние максимальной готовности.
"С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности", — говорится в радиосообщении главы генерального штаба.
По словам Барму, это решение принято на фоне всё более ощутимых угроз в адрес Нигера с целью дать адекватный ответ.
Напомним, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента страны Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, запретили экспортировать туда уран и золото и потребовали отъезда посла европейского государства. В ситуации попыталась разобраться миссия Экономического сообщества стран Западной Африки, которая прибыла в Нигер 19 августа на переговоры, однако диалога не получилось. Из-за угрозы вторжения ЭКОВАС в Нигере объявили добровольную мобилизацию. А накануне мятежники согласились пустить на свою территорию подкрепление из военных Мали и Буркина-Фасо, если произойдёт нападение.
ТАСС / АР / Sam Mednick