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27 августа, 00:08

ЭКОВАС обсудил с США госпереворот в Нигере

Председатель комиссии ЭКОВАС встретился с помощником госсекретаря США в Нигерии

Помощник главы Госдепартамента США Мэри Кэтрин Пхее 26 августа посетила Нигерию. В рамках поездки дипломат встретилась с председателем комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омаром Алье Туре.

"Председатель комиссии ЭКОВАС Алье Туре принял помощника государственного секретаря США по делам Африки Пхее в штаб-квартире комиссии ЭКОВАС в Абудже", — сказано на странице сообщества в соцсети X.

По данным Госдепа, помощник госсекретаря намеревалась обсудить с ЭКОВАС госпереворот в Нигере и меры поддержки объединения со стороны Соединённых Штатов. Также на переговорах планировалось затронуть тему освобождения свергнутого президента республики Мохамеда Базума и членов его семьи.

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Днём ранее захватившие власть в Нигере мятежники потребовали от посла Франции Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов. Ситуацию прокомментировал МИД республики, который назвал действия африканского государства неправомерными.

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X / Ecowas - Cedeao

Илья Пушкарев
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