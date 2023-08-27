ЭКОВАС обсудил с США госпереворот в Нигере
Председатель комиссии ЭКОВАС встретился с помощником госсекретаря США в Нигерии
Помощник главы Госдепартамента США Мэри Кэтрин Пхее 26 августа посетила Нигерию. В рамках поездки дипломат встретилась с председателем комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омаром Алье Туре.
"Председатель комиссии ЭКОВАС Алье Туре принял помощника государственного секретаря США по делам Африки Пхее в штаб-квартире комиссии ЭКОВАС в Абудже", — сказано на странице сообщества в соцсети X.
По данным Госдепа, помощник госсекретаря намеревалась обсудить с ЭКОВАС госпереворот в Нигере и меры поддержки объединения со стороны Соединённых Штатов. Также на переговорах планировалось затронуть тему освобождения свергнутого президента республики Мохамеда Базума и членов его семьи.
Днём ранее захватившие власть в Нигере мятежники потребовали от посла Франции Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов. Ситуацию прокомментировал МИД республики, который назвал действия африканского государства неправомерными.
X / Ecowas - Cedeao