Политолог увидела общую тенденцию в африканских военных переворотах
Политолог Супонина: Переворот в Габоне стал частью общей тенденции в Африке
Военный переворот в Габоне является частью общей тенденции в Африке. Такое мнение высказала арабист и востоковед-политолог Елена Супонина. По её мнению, для этого континента подобные ситуации являются типичными, но такого, чтобы кризис власти произошёл одновременно во многих государствах, не было давно.
Переворот в Габоне не был бы особенным, если бы не такие же события, которые уже наблюдались в соседних странах. Недавно военные захватили власть в Нигере, Мали, Буркина-Фасо и Гвинее. Сейчас имеет место внутренний конфликт в Судане.
"Когда смотришь на все эти события в общей картине, то понимаешь, что здесь есть некие общие тенденции", — отметила Супонина в эфире радио "Комсомольская правда".
Она добавила, что у Габона есть схожие черты с другими странами Африки, в которых был военный переворот: наличие богатых природных ресурсов и высокий уровень бедности. Также в этих государствах довольно ярко проявилось недовольство военных, которые стали играть особую политическую роль. По мнению политолога, происходящее в Габоне объясняется усталостью местных жителей и военных кругов от многолетнего правления президента Али Бонго Ондимбы, сменившего умершего отца. Омар Бонго стоял у власти с 1967 по 2009 год.
Лайф напоминает: 30 августа стало известно, что в Габоне был переизбран на третий срок лидер государства Али Бонго Ондимба. С результатами выборов не согласились военные, и армия Габона объявила об отмене результатов голосования и о роспуске институтов власти. При этом большинство жителей африканской страны поддержали действия военных и праздновали госпереворот.
ТАСС / ЕРА / STR