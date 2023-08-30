Политолог увидела общую тенденцию в африканских военных переворотах

Военный переворот в Габоне является частью общей тенденции в Африке. Такое мнение высказала арабист и востоковед-политолог Елена Супонина. По её мнению, для этого континента подобные ситуации являются типичными, но такого, чтобы кризис власти произошёл одновременно во многих государствах, не было давно.

Переворот в Габоне не был бы особенным, если бы не такие же события, которые уже наблюдались в соседних странах. Недавно военные захватили власть в Нигере, Мали, Буркина-Фасо и Гвинее. Сейчас имеет место внутренний конфликт в Судане.

"Когда смотришь на все эти события в общей картине, то понимаешь, что здесь есть некие общие тенденции", — отметила Супонина в эфире радио "Комсомольская правда".