Свергнутый президент Габона записал видеообращение к "друзьям по всему миру"

Президент Габона Али Бонго Ондимба подтвердил, что находится под стражей в собственной резиденции и "не знает, что происходит". Он опубликовал в соцсети X (бывший "Твиттер") видеоролик, в котором просит своих "друзей по всему миру" отреагировать на госпереворот, совершённый военными.

Президент Габона подтвердил, что находится под стражей и "не знает, что происходит". Видео © Twitter / MissPearls

"Я обращаюсь ко всем нашим друзьям по всему миру с просьбой отреагировать на действия людей, которые задержали меня и мою семью. Мой сын находится в неизвестном месте, моя жена — в другом месте, я нахожусь в резиденции. Я не знаю, что происходит", — сказал свергнутый лидер в видеообращении.