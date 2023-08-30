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30 августа, 13:21

Свергнутый президент Габона записал видеообращение к "друзьям по всему миру"

Лидер Габона подтвердил, что находится под стражей и "не знает, что происходит"

Президент Габона Али Бонго Ондимба подтвердил, что находится под стражей в собственной резиденции и "не знает, что происходит". Он опубликовал в соцсети X (бывший "Твиттер") видеоролик, в котором просит своих "друзей по всему миру" отреагировать на госпереворот, совершённый военными.

Президент Габона подтвердил, что находится под стражей и "не знает, что происходит". Видео © Twitter / MissPearls

"Я обращаюсь ко всем нашим друзьям по всему миру с просьбой отреагировать на действия людей, которые задержали меня и мою семью. Мой сын находится в неизвестном месте, моя жена — в другом месте, я нахожусь в резиденции. Я не знаю, что происходит", — сказал свергнутый лидер в видеообращении.

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Напомним, что накануне в Габоне был переизбран на третий срок лидер государства Али Бонго Ондимба. С результатами выборов не согласились военные, и сегодня утром армия Габона объявила об отмене результатов голосования и о роспуске институтов власти. При этом большинство жителей африканской страны поддержали действия военных и до утра праздновали госпереворот.

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Кадр из видео Twitter / MissPearls

Наталья Исакова
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