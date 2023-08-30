Свергнутый президент Габона записал видеообращение к "друзьям по всему миру"
Лидер Габона подтвердил, что находится под стражей и "не знает, что происходит"
Президент Габона Али Бонго Ондимба подтвердил, что находится под стражей в собственной резиденции и "не знает, что происходит". Он опубликовал в соцсети X (бывший "Твиттер") видеоролик, в котором просит своих "друзей по всему миру" отреагировать на госпереворот, совершённый военными.
Президент Габона подтвердил, что находится под стражей и "не знает, что происходит". Видео © Twitter / MissPearls
"Я обращаюсь ко всем нашим друзьям по всему миру с просьбой отреагировать на действия людей, которые задержали меня и мою семью. Мой сын находится в неизвестном месте, моя жена — в другом месте, я нахожусь в резиденции. Я не знаю, что происходит", — сказал свергнутый лидер в видеообращении.
Напомним, что накануне в Габоне был переизбран на третий срок лидер государства Али Бонго Ондимба. С результатами выборов не согласились военные, и сегодня утром армия Габона объявила об отмене результатов голосования и о роспуске институтов власти. При этом большинство жителей африканской страны поддержали действия военных и до утра праздновали госпереворот.
Кадр из видео Twitter / MissPearls