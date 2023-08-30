Военные Габона заявили о роспуске институтов власти и отмене итогов выборов
Армия Габона объявила по телевидению об отмене результатов президентских и парламентских выборов, а также о роспуске институтов власти. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
Офицеры заявили о намерении взять власть в свои руки. Они представляют Минобороны и ВС страны. Сейчас в столице Габона — городе Либревиль — идёт перестрелка с использованием автоматического оружия.
Ранее Лайф писал, что власти Габона ввели комендантский час и заблокировали жителям страны доступ в Интернет после завершения голосования в рамках президентских и парламентских выборов. Власти страны утверждают, что ввели такие меры из соображений безопасности. Ограничения будут действовать ежедневно с 19:00 до 06:00 по местному времени. Сегодня действующий президент Габона Али бен Бонго Ондимба переизбран на третий срок по итогам выборов. Он набрал 64,2% голосов.