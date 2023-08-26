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26 августа, 19:49

Комендантский час введён в Габоне после завершения президентских выборов

<p>Всеобщие выборы в Габоне. Обложка © ТАСС / STR</p>

Всеобщие выборы в Габоне. Обложка © ТАСС / STR

Власти Габона ввели комендантский час и заблокировали жителям страны доступ в Интернет после завершения голосования в рамках президентских и парламентских выборов. По словам представителя правительства республики Родрига Мбумбы Бисавы, такие меры приняты из соображений безопасности.

Комендантский час будет действовать на территории государства одновременно с процедурой подсчёта голосов. Ограничения введены на период с 19:00 до 06:00 по местному времени.

"Меры приняты с тем, чтобы не допустить насилия, призывов к нему и распространения ложной информации", — цитирует политика AFP.

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Ранее президентские выборы состоялись также в Гватемале и Эквадоре. Главой первой республики стал кандидат от левоцентристского движения Semilla Бернардо Аревало, тогда как в южноамериканском государстве был назначен второй тур.

Илья Пушкарев
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