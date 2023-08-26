Комендантский час введён в Габоне после завершения президентских выборов

Власти Габона ввели комендантский час и заблокировали жителям страны доступ в Интернет после завершения голосования в рамках президентских и парламентских выборов. По словам представителя правительства республики Родрига Мбумбы Бисавы, такие меры приняты из соображений безопасности.

Комендантский час будет действовать на территории государства одновременно с процедурой подсчёта голосов. Ограничения введены на период с 19:00 до 06:00 по местному времени.

"Меры приняты с тем, чтобы не допустить насилия, призывов к нему и распространения ложной информации", — цитирует политика AFP.