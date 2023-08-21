В Гватемале избрали нового президента

Кандидат от левоцентристского движения Semilla ("Семя") Бернардо Аревало одержал уверенную победу во втором туре президентских выборов в Гватемале. Об этом после подсчёта 96% голосов сообщил Высший избирательный суд (ВИС) страны.

Свой голос в пользу Аревало отдали 2,28 миллиона граждан, тогда как его соперницу Сандру Торрес от "Национального союза надежды" поддержали 1,46 миллиона человек.

"Мы можем констатировать, что Бернардо Аревало — победитель выборов", — подвела итоги голосования председатель ВИС Ирма Паленсия.

Действующий президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи поздравил Аревало с победой. В соцсети X (экс-"Твиттер") он пригласил политика начать передачу власти на следующий день после того, как результаты станут официальными.

Бернардо Аревало является сыном правившего в 1945–1951 годах в стране Хуана Хосе Аревало. В ходе предвыборной кампании он обещал бороться с наркокартелями, увеличить штат полиции и искоренять коррупцию, создав национальную антикоррупционную систему.