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21 августа, 03:50

В Гватемале избрали нового президента

Бернардо Аревало одержал победу на президентских выборах в Гватемале

<p>Бернардо Аревало. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/BArevalodeLeon/status/1691968491870683372/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bernardo Arévalo de León</a></p>

Бернардо Аревало. Обложка © Twitter / Bernardo Arévalo de León

Кандидат от левоцентристского движения Semilla ("Семя") Бернардо Аревало одержал уверенную победу во втором туре президентских выборов в Гватемале. Об этом после подсчёта 96% голосов сообщил Высший избирательный суд (ВИС) страны.

Свой голос в пользу Аревало отдали 2,28 миллиона граждан, тогда как его соперницу Сандру Торрес от "Национального союза надежды" поддержали 1,46 миллиона человек.

"Мы можем констатировать, что Бернардо Аревало — победитель выборов", — подвела итоги голосования председатель ВИС Ирма Паленсия.

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Действующий президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи поздравил Аревало с победой. В соцсети X (экс-"Твиттер") он пригласил политика начать передачу власти на следующий день после того, как результаты станут официальными.

Бернардо Аревало является сыном правившего в 1945–1951 годах в стране Хуана Хосе Аревало. В ходе предвыборной кампании он обещал бороться с наркокартелями, увеличить штат полиции и искоренять коррупцию, создав национальную антикоррупционную систему.

Ранее Лайф сообщал, что 21 августа первый тур президентских выборов завершился и в Эквадоре. Определить победителя там не получилось — повторное голосование намечено на 15 октября.

Илья Пушкарев
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