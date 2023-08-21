В Гватемале избрали нового президента
Бернардо Аревало одержал победу на президентских выборах в Гватемале
Бернардо Аревало. Обложка © Twitter / Bernardo Arévalo de León
Кандидат от левоцентристского движения Semilla ("Семя") Бернардо Аревало одержал уверенную победу во втором туре президентских выборов в Гватемале. Об этом после подсчёта 96% голосов сообщил Высший избирательный суд (ВИС) страны.
Свой голос в пользу Аревало отдали 2,28 миллиона граждан, тогда как его соперницу Сандру Торрес от "Национального союза надежды" поддержали 1,46 миллиона человек.
"Мы можем констатировать, что Бернардо Аревало — победитель выборов", — подвела итоги голосования председатель ВИС Ирма Паленсия.
Действующий президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи поздравил Аревало с победой. В соцсети X (экс-"Твиттер") он пригласил политика начать передачу власти на следующий день после того, как результаты станут официальными.
Бернардо Аревало является сыном правившего в 1945–1951 годах в стране Хуана Хосе Аревало. В ходе предвыборной кампании он обещал бороться с наркокартелями, увеличить штат полиции и искоренять коррупцию, создав национальную антикоррупционную систему.
Ранее Лайф сообщал, что 21 августа первый тур президентских выборов завершился и в Эквадоре. Определить победителя там не получилось — повторное голосование намечено на 15 октября.