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21 августа, 01:56

Трамп сообщил о планах относительно первого раунда президентских дебатов

Трамп решил не участвовать в первом раунде предвыборных дебатов республиканцев

Дональд Трамп не будет участвовать в первом раунде президентских дебатов республиканцев 23 августа. Об этом политик сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Он объяснил, что лидирует с "легендарными" показателями, а следовательно, нет смысла дискутировать, и привёл данные опроса CBS, согласно которым опережает губернатора Флориды Рона Десантиса — ближайшего соперника — на 46 процентных пунктов: 62% республиканцев поддерживают Трампа, 16% — Десантиса.

В США считают, что Трампа преследуют за желание укрепить отношения с Россией

В США считают, что Трампа преследуют за желание укрепить отношения с Россией

А ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возвращение Трампа к президентству в США маловероятно. По его мнению, скорее всего, будет переизбран Байден.

Обложка ©

flickr.com / Gage Skidmore

Лариса Сафронова
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