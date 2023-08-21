Трамп сообщил о планах относительно первого раунда президентских дебатов

Дональд Трамп не будет участвовать в первом раунде президентских дебатов республиканцев 23 августа. Об этом политик сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Он объяснил, что лидирует с "легендарными" показателями, а следовательно, нет смысла дискутировать, и привёл данные опроса CBS, согласно которым опережает губернатора Флориды Рона Десантиса — ближайшего соперника — на 46 процентных пунктов: 62% республиканцев поддерживают Трампа, 16% — Десантиса.